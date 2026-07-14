盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(15)日除息0.12元，參考價20.31元
鉅亨網新聞中心
台新永續高息中小(00936-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。
首日參考價為20.31元，相較今日收盤價20.43元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.59%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|20.43
|0.12
|0.59%
|0.0
|2026/06/15
|20.55
|0.12
|0.58%
|0.0
|2026/05/18
|19.22
|0.1
|0.52%
|0.0
|2026/04/17
|18.4
|0.1
|0.54%
|0.0
|2026/03/16
|17.6
|0.1
|0.57%
|0.0
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