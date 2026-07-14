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盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(15)日除息0.12元，參考價20.31元

鉅亨網新聞中心

台新永續高息中小(00936-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

首日參考價為20.31元，相較今日收盤價20.43元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.59%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 20.43 0.12 0.59% 0.0
2026/06/15 20.55 0.12 0.58% 0.0
2026/05/18 19.22 0.1 0.52% 0.0
2026/04/17 18.4 0.1 0.54% 0.0
2026/03/16 17.6 0.1 0.57% 0.0


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