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鉅亨速報

盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(17)日除息0.1元，參考價18.3元

鉅亨網新聞中心

台新永續高息中小(00936-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。

首日參考價為18.3元，相較今日收盤價18.40元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/17 18.40 0.1 0.54% 0.0
2026/03/16 17.6 0.1 0.57% 0.0
2026/02/25 17.94 0.1 0.56% 0.0
2026/01/16 17.46 0.06 0.34% 0.0
2025/12/15 15.89 0.055 0.35% 0.0


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台股台股除權息台股盤後盤後速報

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