盤後速報 - 台新永續高息中小(00936)次交易(17)日除息0.1元，參考價18.3元
鉅亨網新聞中心
台新永續高息中小(00936-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.1元。
首日參考價為18.3元，相較今日收盤價18.40元，息值合計為0.1元，股息殖利率0.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/17
|18.40
|0.1
|0.54%
|0.0
|2026/03/16
|17.6
|0.1
|0.57%
|0.0
|2026/02/25
|17.94
|0.1
|0.56%
|0.0
|2026/01/16
|17.46
|0.06
|0.34%
|0.0
|2025/12/15
|15.89
|0.055
|0.35%
|0.0
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