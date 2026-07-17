盤後速報 - 志超(8213)次交易(20)日除息1.14元，參考價31.66元
鉅亨網新聞中心
志超(8213-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.14元。
首日參考價為31.66元，相較今日收盤價32.80元，息值合計為1.14元，股息殖利率3.48%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|32.80
|1.14
|3.48%
|0.0
|2025/07/31
|33.65
|1.38
|4.1%
|0.0
|2024/07/04
|39.6
|1.0
|2.53%
|0.0
|2023/06/27
|41.5
|2.5
|6.02%
|0.0
|2022/06/23
|46.35
|5.0
|10.79%
|0.0
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