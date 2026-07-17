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盤後速報 - 志超(8213)次交易(20)日除息1.14元，參考價31.66元

鉅亨網新聞中心

志超(8213-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.14元。

首日參考價為31.66元，相較今日收盤價32.80元，息值合計為1.14元，股息殖利率3.48%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 32.80 1.14 3.48% 0.0
2025/07/31 33.65 1.38 4.1% 0.0
2024/07/04 39.6 1.0 2.53% 0.0
2023/06/27 41.5 2.5 6.02% 0.0
2022/06/23 46.35 5.0 10.79% 0.0


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