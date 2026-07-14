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盤中速報 - 杰力(5299)大跌7.59%，報103.5元

鉅亨網新聞中心

杰力(5299-TW)14日10:05股價下跌8.5元，報103.5元，跌幅7.59%，成交429張。

杰力(5299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。功率元件。電源管理積體電路。

近5日股價下跌18.37%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-223 張
  • 外資買賣超：-203 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張
  • 融資增減：+53 張
  • 融券增減：-2 張

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