盤中速報 - 杰力(5299)大跌7.59%，報103.5元
鉅亨網新聞中心
杰力(5299-TW)14日10:05股價下跌8.5元，報103.5元，跌幅7.59%，成交429張。
杰力(5299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。功率元件。電源管理積體電路。
近5日股價下跌18.37%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-223 張
- 外資買賣超：-203 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
- 融資增減：+53 張
- 融券增減：-2 張
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