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盤後速報 - 杰力(5299)下週(7月14日)除息3.66元，預估參考價123.84元

鉅亨網新聞中心

杰力(5299-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.66元。

以今日(7月7日)收盤價127.50元計算，預估參考價為123.84元，息值合計為3.66元，股息殖利率2.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

杰力(5299-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路設計業。功率元件。電源管理積體電路。近5日股價上漲21.46%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 127.50 3.66 2.87% 0.0
2025/07/24 79.0 4.15 5.25% 0.0
2024/07/25 112.5 4.11 3.65% 0.0
2023/07/27 128.5 8.3968 6.53% 0.0
2022/08/01 148.0 11.5856 7.83% 0.0

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