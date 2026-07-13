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盤後速報 - 杰力(5299)次交易(14)日除息3.66元，參考價111.84元

鉅亨網新聞中心

杰力(5299-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.66元。

首日參考價為111.84元，相較今日收盤價115.50元，息值合計為3.66元，股息殖利率3.17%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 115.50 3.66 3.17% 0.0
2025/07/24 79.0 4.15 5.25% 0.0
2024/07/25 112.5 4.11 3.65% 0.0
2023/07/27 128.5 8.3968 6.53% 0.0
2022/08/01 148.0 11.5856 7.83% 0.0


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