盤後速報 - 杰力(5299)次交易(14)日除息3.66元，參考價111.84元
鉅亨網新聞中心
杰力(5299-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.66元。
首日參考價為111.84元，相較今日收盤價115.50元，息值合計為3.66元，股息殖利率3.17%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|115.50
|3.66
|3.17%
|0.0
|2025/07/24
|79.0
|4.15
|5.25%
|0.0
|2024/07/25
|112.5
|4.11
|3.65%
|0.0
|2023/07/27
|128.5
|8.3968
|6.53%
|0.0
|2022/08/01
|148.0
|11.5856
|7.83%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 杰力(5299)下週(7月14日)除息3.66元，預估參考價123.84元
- 盤中速報 - 半導體類指數類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額655.60億
- 盤中速報 - 杰力(5299)股價殺至跌停，跌停價127.5元，成交2,682張
- 盤中速報 - 杰力(5299)大跌7.07%，報131.5元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告