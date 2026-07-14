鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-14 11:00

荷姆茲局勢重塑波斯灣基礎設施格局，傑貝阿里港吞吐量驟降逾 90%，杜拜最大港口營運商被迫加速布局替代航運通道。

據英國《金融時報》13 日（周一）報導，杜拜環球港務集團（DP World）計劃在阿聯東岸興建一座新港口和貨櫃碼頭，減少對旗艦港口傑貝阿里（Jebel Ali）的依賴，並為貨運提供繞開荷姆茲海峽的陸路替代路徑。

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知情人士透露，杜拜環球港務集團正在洽談於富查伊拉（Fujairah）沿海開發一座多功能新港口，並在阿聯現有港口內興建新碼頭，同時已與政府官員就條款清單展開磋商，項目結構與融資方案尚未最終確定。新港口最快一年半內竣工。

這項新項目將深化杜拜環球港務集團在阿曼灣的布局，使貨櫃無需行經荷姆茲海峽即可進出阿聯，隨後再透過卡車運往杜拜、阿布達比以及鄰近波斯灣國家。

杜拜環球港務集團拒絕證實上述東岸項目的具體細節，但表示「正制定多元化計畫，應對此次（荷姆茲海峽航運）中斷」。

自 2026 年 2 月底伊朗戰爭爆發以來，伊朗已向阿聯發射近 3,000 架無人機或飛彈，數量超過其他任何國家。在衝突初期，傑貝阿里港曾發生火災，當局將其歸因於飛彈被攔截後掉落的碎片。

上述計畫折射出荷姆茲海峽局勢對波斯酸地區貿易基礎設施的深遠衝擊。自伊朗戰爭爆發以來，傑貝阿里港吞吐量下滑幅度高達 95%，阿聯經濟所倚重的核心物流樞紐面臨系統性壓力。