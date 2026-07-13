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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估下修至7.78元，預估目標價為161.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.95元下修至7.78元，其中最高估值8.27元，最低估值7.38元，預估目標價為161.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值8.27(8.27)10.4112.3
最低值7.38(7.38)8.489.34
平均值7.79(7.86)9.3910.52
中位數7.78(7.95)9.4110.22

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值29.56億34.86億38.30億
最低值27.61億30.72億32.88億
平均值28.59億32.83億35.58億
中位數28.68億32.89億35.57億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS6.744.014.366.086.40
營業收入22.70億18.10億19.15億23.92億26.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHLI

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Houlihan Lokey Inc - Class A132.02-2.45%

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