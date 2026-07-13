鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估下修至7.78元，預估目標價為161.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)做出2027年EPS預估：中位數由7.95元下修至7.78元，其中最高估值8.27元，最低估值7.38元，預估目標價為161.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.27(8.27)
|10.41
|12.3
|最低值
|7.38(7.38)
|8.48
|9.34
|平均值
|7.79(7.86)
|9.39
|10.52
|中位數
|7.78(7.95)
|9.41
|10.22
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|29.56億
|34.86億
|38.30億
|最低值
|27.61億
|30.72億
|32.88億
|平均值
|28.59億
|32.83億
|35.58億
|中位數
|28.68億
|32.89億
|35.57億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|6.74
|4.01
|4.36
|6.08
|6.40
|營業收入
|22.70億
|18.10億
|19.15億
|23.92億
|26.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估下修至8.26元，預估目標價為169.00元
- 華爾街投行薪資曝！高盛非最高、頂級分析師年薪破27萬美元但「代價驚人」
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SEI Investments Co.(SEIC-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為115.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：特雷克斯TEX-US的目標價調升至80.5元，幅度約3.21%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇