鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-13 19:28

中租 - KY(5871-TW) 今 (13) 日公告 2026 年 6 月自結合併營收為新台幣 79.8 億元，年減 1%，上半年累計營收為新台幣 482.9 億元，年減 2%。中租同步公告自結獲利，單月合併稅後純益 16.3 億元，累計上半年合併稅後純益已超過百億大關、達 108.3 億元，年增 3%，EPS 達 5.84 元。

中租控股上半年獲利衝破百億大關 EPS達5.84元。(圖/中租控股提供)

中租指出，今年整體成本費用率下降，以及台灣及中國大陸地區預期信用減損損失金額減少，累計今年前 6 月每股稅後純益 (EPS) 為 5.84 元，分營運地區別來看，台灣地區、中國大陸及東協地區，累計獲利分別較去年成長 3%, 2% 及 21%。

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營收方面，台灣、中國大陸及東協上半年累計營收分別成長 - 3%、-8% 及 12%，東協地區累計營收以馬來西亞及柬埔寨成長較為顯著；若與前月相較，合併營收月減 5%，主要因台灣地區售電收入當月受日照減少影響。