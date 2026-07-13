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營收速報 - 廣閎科(6693)6月營收2.34億元年增率高達106.98％

鉅亨網新聞中心

廣閎科(6693-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.34億元，年增率106.98%，月增率9.57%。

今年1-6月累計營收為11.67億元，累計年增率83.5%。

最新價為232.5元，近5日股價下跌-5.96%，相關半導體類指數下跌-4.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-153 張
  • 外資買賣超：+8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-161 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.34億 107% 10%
26/5 2.14億 115% 5%
26/4 2.04億 86% 6%
26/3 1.93億 112% 26%
26/2 1.53億 43% -9%
26/1 1.68億 46% 5%

廣閎科(6693-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為功率半導體元件(功率金氧半場效電晶體)之研發設計與銷售。無刷直流馬達驅動控制模組之研發設計與銷售。數位類比可程式化 SOC 散熱風扇驅動 IC之研發設計與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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