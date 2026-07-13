營收速報 - 華勝-KY(2248)6月營收3.08億元年增率高達106.59％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為13.32億元，累計年增率47.89%。
最新價為55.9元，近5日股價上漲2.97%，相關汽車工業下跌-2.03%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+59 張
- 外資買賣超：+58 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|3.08億
|107%
|56%
|26/5
|1.98億
|32%
|-15%
|26/4
|2.33億
|59%
|-9%
|26/3
|2.56億
|64%
|78%
|26/2
|1.44億
|7%
|-26%
|26/1
|1.94億
|17%
|-22%
華勝-KY(2248-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零件製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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