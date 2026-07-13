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營收速報 - 華勝-KY(2248)6月營收3.08億元年增率高達106.59％

鉅亨網新聞中心

華勝-KY(2248-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣3.08億元，年增率106.59%，月增率55.55%。

今年1-6月累計營收為13.32億元，累計年增率47.89%。

最新價為55.9元，近5日股價上漲2.97%，相關汽車工業下跌-2.03%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+59 張
  • 外資買賣超：+58 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 3.08億 107% 56%
26/5 1.98億 32% -15%
26/4 2.33億 59% -9%
26/3 2.56億 64% 78%
26/2 1.44億 7% -26%
26/1 1.94億 17% -22%

華勝-KY(2248-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零件製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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