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營收速報 - 光聚晶電(6111)6月營收10.78億元年增率高達133.19％

鉅亨網新聞中心

光聚晶電(6111-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣10.78億元，年增率133.19%，月增率2.36%。

今年1-6月累計營收為61.69億元，累計年增率148.28%。

最新價為40.85元，近5日股價下跌-4%，相關文化創意產業指數下跌-5.75%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-45 張
  • 外資買賣超：-37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 10.78億 133% 2%
26/5 10.53億 254% -2%
26/4 10.78億 149% 8%
26/3 10.02億 116% 15%
26/2 8.74億 198% -19%
26/1 10.83億 103% -2%

光聚晶電(6111-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為遊戲軟體研發、代理及銷售。線上遊戲經營服務及授權。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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