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截至台北時間2026年7月14日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計228家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鼎固-KY-建材營造業
|8.88億
|294.8%
|統一證-金融保險業
|32.23億
|199.0%
|華邦電-半導體業
|205.97億
|189.9%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|宏達電-通信網路業
|2.92億
|71.6%
|華碩-電腦及週邊設備業
|1,067.23億
|54.5%
|冠德-建材營造業
|33.99億
|45.1%
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達228家。其中營收年增大於 25％有90家，年增小於-20％有17家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|90家
|大於50億
|>= 0%
|72家
|大於50億
|< 0%
|49家
|大於50億
|<= -20%
|17家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|潤隆-建材營造業
|30.67億
|162537.3%
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|4396.6%
|遠雄-建材營造業
|19.92億
|2513.5%
|台汽電-油電燃氣業
|67.22億
|1719.5%
|南亞科-半導體業
|293.88億
|621.3%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鑽石生技-其他業
|22.07億
|218.6%
|遠雄-建材營造業
|19.92億
|208.1%
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|381萬
|137.8%
|力鵬-紡織纖維
|31.22億
|93.2%
|愛山林-建材營造業
|9.48億
|76.4%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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