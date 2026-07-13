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盤後速報 - 博磊(3581)次交易(14)日除息0.6元，參考價133.4元

鉅亨網新聞中心

博磊(3581-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為133.4元，相較今日收盤價134.00元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.45%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 134.00 0.6 0.45% 0.0
2025/07/11 36.35 0.5 1.38% 0.0
2024/07/11 52.0 0.5 0.96% 0.0
2023/07/13 24.5 0.8 3.27% 0.0
2022/08/10 21.55 1.0 4.64% 0.0


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