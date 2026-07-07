盤後速報 - 博磊(3581)下週(7月14日)除息0.6元，預估參考價128.4元
鉅亨網新聞中心
博磊(3581-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月7日)收盤價129.00元計算，預估參考價為128.4元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
博磊(3581-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造。機械設備製造業務。電子零件材料批發及零售業務。近5日股價上漲2.56%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|129.00
|0.6
|0.47%
|0.0
|2025/07/11
|36.35
|0.5
|1.38%
|0.0
|2024/07/11
|52.0
|0.5
|0.96%
|0.0
|2023/07/13
|24.5
|0.8
|3.27%
|0.0
|2022/08/10
|21.55
|1.0
|4.64%
|0.0
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