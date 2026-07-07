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盤後速報 - 博磊(3581)下週(7月14日)除息0.6元，預估參考價128.4元

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博磊(3581-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月7日)收盤價129.00元計算，預估參考價為128.4元，息值合計為0.6元，股息殖利率0.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

博磊(3581-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造。機械設備製造業務。電子零件材料批發及零售業務。近5日股價上漲2.56%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 129.00 0.6 0.47% 0.0
2025/07/11 36.35 0.5 1.38% 0.0
2024/07/11 52.0 0.5 0.96% 0.0
2023/07/13 24.5 0.8 3.27% 0.0
2022/08/10 21.55 1.0 4.64% 0.0

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