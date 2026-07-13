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盤後速報 - 鏵友益(6877)下週(7月20日)除息0.5元，預估參考價129.5元

鉅亨網新聞中心

鏵友益(6877-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月13日)收盤價130.00元計算，預估參考價為129.5元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

鏵友益(6877-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為AOI檢測設備。智能自動化設備。OEM設備。近5日股價下跌2.93%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 130.00 0.5 0.38% 0.0
2025/08/25 48.0 0.1 0.21% 1.0
2024/07/31 63.6 0.0 0.0% 1.0059
2023/04/27 46.25 0.7 1.51% 0.0
2022/08/11 61.4 0.34 0.55% 3.05

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