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盤後速報 - 泰宗(4169)下週(7月20日)除息0.32元，預估參考價242.68元

鉅亨網新聞中心

泰宗(4169-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.32元。

以今日(7月13日)收盤價243.00元計算，預估參考價為242.68元，息值合計為0.32元，股息殖利率0.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

泰宗(4169-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥及醫療器材之研發。西藥產品、醫療器材、健字號產品、機能性食品製造、買賣。近5日股價上漲21.62%，集中市場加權指數下跌3.05%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 243.00 0.31999 0.13% 0.0
2025/08/28 99.2 0.35 0.35% 0.0
2024/08/28 56.6 0.285 0.5% 0.0
2023/07/20 67.5 0.034 0.05% 0.306
2021/08/26 32.2 0.36 1.12% 0.0

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