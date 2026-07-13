盤後速報 - 長榮鋼(2211)下週(7月20日)除息6.5元，預估參考價88.8元
鉅亨網新聞中心
長榮鋼(2211-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。
以今日(7月13日)收盤價95.30元計算，預估參考價為88.8元，息值合計為6.5元，股息殖利率6.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
長榮鋼(2211-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌1.55%，集中市場加權指數下跌3.05%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|95.30
|6.5
|6.82%
|0.0
|2025/07/17
|82.0
|5.0
|6.1%
|0.0
|2024/07/16
|140.5
|6.5
|4.63%
|0.0
|2023/07/18
|64.0
|5.0
|7.81%
|0.0
|2022/08/29
|64.2
|3.0
|4.67%
|0.0
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