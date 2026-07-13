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盤後速報 - 長榮鋼(2211)下週(7月20日)除息6.5元，預估參考價88.8元

鉅亨網新聞中心

長榮鋼(2211-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。

以今日(7月13日)收盤價95.30元計算，預估參考價為88.8元，息值合計為6.5元，股息殖利率6.82%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

長榮鋼(2211-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌1.55%，集中市場加權指數下跌3.05%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 95.30 6.5 6.82% 0.0
2025/07/17 82.0 5.0 6.1% 0.0
2024/07/16 140.5 6.5 4.63% 0.0
2023/07/18 64.0 5.0 7.81% 0.0
2022/08/29 64.2 3.0 4.67% 0.0

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