鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-21 17:31

長榮鋼 (2211-TW) 今 (21) 日召開法說，公司表示，科技廠房、物流廠房及都更案持續推動，短期鋼構市場量能穩定，不過，中長期受到政府房市政策及景氣變動影響，建案推案量持續放緩。

長榮鋼表示，目前接單量可滿足今年訂單需求，截至今年第一季來看，近一年新接單合計 18.6 萬噸，其中，廠房占比 33%、大樓 67%；累計在手訂單近 24.5 萬噸，其中廠房占比 19%、大樓 81%。

‌



長榮鋼指出，整體鋼構市場需求仍關注是否受到住宅政策及美伊戰爭影響減緩，材料採購同樣需觀察是否會受到美伊戰爭影響，加強供應商聯繫管理，確保材料供應無虞，並同步推動長單與客戶採鋼材價格浮動機制，以降低風險。

轉投資事業方面，長榮剛指出，欣榮企業完成整改後正常運轉，焚化運轉率已較整改前有所提升，並恢復至原廠設計值，後續將能穩定處理桃園市政府依約交付之垃圾量及自行接收之一般事業廢棄物。

水美工程新產線已正式運轉中，長榮鋼表示，隨著國內廢棄物市場正由傳統清除處理模式，逐步轉型為資源循環、再利用與減碳管理並重之發展型態，一般事業廢棄物受源頭減量、再利用及同業競爭影響，市場仍有價格壓力。

不過，長榮鋼指出，高難度、有害性及特殊成分廢棄物因處理門檻高、合格承作業者有限，仍具相對穩定之單價與獲利空間，水美工程積極爭取高單價但難處理之廢棄物，以維持獲利。

榮鼎綠能熱處理單元依 BOT 契約須優先處理桃園市政府交付之家戶垃圾，受限於總處理量固定，自收為扣除家戶垃圾量之餘量，將採動態調整進廠作業，維持自收量需求及雙爐穩定運作。