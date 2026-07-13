營收速報 - 揚智(3041)6月營收1.77億元年增率高達167.51％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為8.23億元，累計年增率42.89%。
最新價為25.8元，近5日股價下跌-8.16%，相關半導體業下跌-2.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-120 張
- 外資買賣超：-120 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|1.77億
|168%
|2%
|26/5
|1.74億
|98%
|45%
|26/4
|1.20億
|18%
|1%
|26/3
|1.19億
|12%
|-5%
|26/2
|1.26億
|31%
|16%
|26/1
|1.08億
|-10%
|-30%
揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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