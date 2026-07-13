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營收速報 - 揚智(3041)6月營收1.77億元年增率高達167.51％

鉅亨網新聞中心

揚智(3041-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣1.77億元，年增率167.51%，月增率1.92%。

今年1-6月累計營收為8.23億元，累計年增率42.89%。

最新價為25.8元，近5日股價下跌-8.16%，相關半導體業下跌-2.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-120 張
  • 外資買賣超：-120 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 1.77億 168% 2%
26/5 1.74億 98% 45%
26/4 1.20億 18% 1%
26/3 1.19億 12% -5%
26/2 1.26億 31% 16%
26/1 1.08億 -10% -30%

揚智(3041-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為數位機上盒晶片等相關晶片設計業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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