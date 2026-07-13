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營收速報 - 國碩(2406)6月營收8.05億元年增率高達63％

鉅亨網新聞中心

國碩(2406-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣8.05億元，年增率63%，月增率-16.18%。

今年1-6月累計營收為55.43億元，累計年增率133.5%。

最新價為37.15元，近5日股價下跌-6.44%，相關光 電 業下跌-2.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-10349 張
  • 外資買賣超：-10433 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+84 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 8.05億 63% -16%
26/5 9.61億 121% -9%
26/4 10.53億 143% 6%
26/3 9.94億 160% 23%
26/2 8.11億 160% -12%
26/1 9.19億 189% -1%

國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務、太陽能電廠發電及售電。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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