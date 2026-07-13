營收速報 - 國碩(2406)6月營收8.05億元年增率高達63％
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今年1-6月累計營收為55.43億元，累計年增率133.5%。
最新價為37.15元，近5日股價下跌-6.44%，相關光 電 業下跌-2.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-10349 張
- 外資買賣超：-10433 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+84 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8.05億
|63%
|-16%
|26/5
|9.61億
|121%
|-9%
|26/4
|10.53億
|143%
|6%
|26/3
|9.94億
|160%
|23%
|26/2
|8.11億
|160%
|-12%
|26/1
|9.19億
|189%
|-1%
國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務、太陽能電廠發電及售電。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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