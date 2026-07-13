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家碩深耕光罩相關設備領域多年，隨著客戶持續擴充先進製程產能，機台出貨持續增溫；除台灣市場外，公司亦持續拓展海外市場，於美國、日本及新加坡等地皆有業務進展及訂單斬獲，展現產品競爭優勢與全球市場布局成果。

家碩專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術已深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。