鉅亨網記者魏志豪 台北
家登 (3680-TW) 旗下家碩 (6953-TW) 今 (13) 日公布 6 月營收 1.47 億元，月增 38.88%，年增 27.62%，第二季營收 3.69 億元，季增 39.21%，年增 6.98%，累計上半年營收 6.35 億元，年成長 7.2%；受惠半導體先進製程需求強勁，以及機台設備出貨持續放量，家碩 6 月營收創下近半年高，預期第三季出貨持續增溫。
展望下半年，家碩看好，受惠於半導體先進製程持續推進，市場預期今年 EUV 光罩需求將維持雙位數成長趨勢，預期會帶動家碩 EUV 光罩儲存設備及其他相關設備需求持續增加，進一步挹注營運成長。
家碩深耕光罩相關設備領域多年，隨著客戶持續擴充先進製程產能，機台出貨持續增溫；除台灣市場外，公司亦持續拓展海外市場，於美國、日本及新加坡等地皆有業務進展及訂單斬獲，展現產品競爭優勢與全球市場布局成果。
此外，隨著國際晶圓代工大廠及 DRAM 大廠持續推進 EUV 製程布局，家碩已參與相關供應鏈並扮演重要角色，有望持續受惠於先進製程投資趨勢，帶動相關設備出貨成長，為未來營運增添新動能。
家碩強調，經營團隊將持續投入技術研發，聚焦自動化智慧製造及 ESG 等關鍵趨勢，深化產品布局，並配合客戶需求提升整體競爭力，樂觀看好全年營運表現。
家碩專注於半導體微影製程傳載自動化設備。公司在光罩清洗、交換、儲存與檢查到充氣技術已深耕多年，研發團隊有堅強的專利佈局，品質穩定且高附加價值已獲得多家國際大廠認證採用，進入全球晶圓製造領導廠商之供應鏈。
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