鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)目標價調升至775元，幅度約3.33%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球晶(6488-TW)提出目標價估值：中位數由750元上修至775元，調升幅度3.33%。其中最高估值1500元，最低估值473元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予環球晶(6488-TW)評價：積極樂觀8位、保持中立4位、保守悲觀3位。
環球晶(6488-TW)今(13日)收盤價為1485元。近5日股價上漲7.57%，相關半導體類指數近5日下跌4.3%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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