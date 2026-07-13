盤中速報 - 聯詠(3034)大跌7.03%，報482.5元
鉅亨網新聞中心
聯詠(3034-TW)13日09:34股價下跌36.5元，報482.5元，跌幅7.03%，成交4,896張。
聯詠(3034-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.設計.生產.製造.銷售下列產品:A語音積體電路及系統B通。訊積體電路及系統C內崁式微控制器及系統D數位訊號處理器及系統。E電腦週邊控制積體電路及系統F液晶顯示器驅動積體電路及系統。
近5日股價上漲0.74%，集中市場加權指數下跌3.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+651 張
- 外資買賣超：-1,879 張
- 投信買賣超：+2,780 張
- 自營商買賣超：-250 張
- 融資增減：-249 張
- 融券增減：-9 張
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