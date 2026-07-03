鉅亨網新聞中心
聯詠(3034-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利23元。
以今日(7月3日)收盤價538.00元計算，預估參考價為515.0元，息值合計為23.0元，股息殖利率4.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯詠(3034-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究.開發.設計.生產.製造.銷售下列產品:A語音積體電路及系統B通。訊積體電路及系統C內崁式微控制器及系統D數位訊號處理器及系統。E電腦週邊控制積體電路及系統F液晶顯示器驅動積體電路及系統。近5日股價下跌3.57%，集中市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|538.00
|23.0
|4.28%
|0.0
|2025/07/09
|534.0
|28.0
|5.24%
|0.0
|2024/07/10
|604.0
|32.0
|5.3%
|0.0
|2023/07/11
|430.5
|37.0
|8.59%
|0.0
|2022/07/12
|300.5
|51.5
|17.14%
|0.0
下一篇