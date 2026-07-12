鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,890.01美元，24小時漲跌幅-0.52%；以太幣(ETH)現報價格1,801.06美元，24小時漲跌幅+0.12%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達12.82億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.35億美元。
24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。
24小時跌幅：Threshold(T)24小時跌幅54.2%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；DEXE(DEXE)24小時跌幅17.4%。
近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅72.6%；TLM(TLM)近一週漲幅46.2%；Bonk(BONK)近一週漲幅19%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅56.3%；Threshold(T)近一週跌幅35.2%；Arbitrum(ARB)近一週跌幅18.1%。
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