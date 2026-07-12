鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-12 09:46

玻陶大廠和成 (1810-TW) 近年受房地產低迷影響，公司產品轉型，布局軍工有成，也研發複合材料事業，不僅切入國防領域的防彈裝甲車，目前更卡位無人載具領域，上周在外資由賣轉買下，周漲 2.58%，周成交量也暴增至 8.72 萬張，較上周增加近 2 倍。

和成在防彈裝甲車、無人機及無人艇外殼材料上，已與國內無人載具國家隊合作，加上自身產品通過國防部驗證，也成為市場想像空間的熱門題材之一。

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和成指出，集團旗下複合材料事業產品因陶瓷材料擁有高硬度特色，加上採用碳纖維材質，具備輕量化優勢，已成功通過國防部驗證，應用在國防、無人載具等領域，包括近年政府在國防預算提升下，積極推動國艦國造及無人載具產業扶持，公司也看好未來相關軍工產品的發展潛力。

除了軍工產品外，和成去 (2025) 年受惠 AI 發展及半導體外銷成長快速，開發半導體相關設備零件，也是和成未來期待能積極投入開發，打造高附加價值的產品陣容。

和成日 K 線圖