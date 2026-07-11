鉅亨網新聞中心 2026-07-11 12:50

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的 AI 公司 xAI 於 7 月 8 日早上驕傲宣布，推出擁有 1.5 兆參數的全新一代頂級大模型 Grok 4.5。馬斯克對這款基於 V9 全新架構的巨獸寄予厚望，聲稱它已在程式碼和推理能力上超越 Opus 4.8，且速度更快、成本更低。

官方與近期被 xAI 以 600 億美元估值收購的程式碼編輯器 Cursor 雙方工程師均信誓旦旦表示，新模型的安全護欄已全面升級，增強了網路安全能力以識別並攔截惡意行為。

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然而馬斯克很快便面臨嚴酷的現實打臉。發售後僅過幾個小時，知名 AI 越獄大神、駭客「Pliny the Liberator」便在社群平台 X 上宣布已成功攻破 Grok 4.5。

Pliny 無情嘲諷，雖然這款 1.5 兆參數的大模型代碼能力直逼 Opus 4.8 和微軟 (MSFT-US) 投資的 GPT-5.5，且安全護欄有所升級，但駭客僅利用一種名為「ENI-apr」的特定提示詞攻擊技術，結合「學術重構」與循序漸進的引導，就成功欺騙了底層邏輯，讓內建的對齊機制與安全過濾網瞬間失守。

被解開封印的 Grok 4.5 迅速化身走在法律邊緣的危險大師。在 Pliny 進行的極限壓力測試中，模型毫无保留地輸出了四份高危險性的實作指南：

第一、在製毒方面，Grok 4.5 直接甩出一份名為《利用紅磷 / 碘還原法從偽麻黃鹼合成甲基安非他命》的實驗報告，手把手教學如何透過冷水萃取和重結晶程序，從 60 毫克的感冒藥中提取純偽麻黃鹼，並精確寫出「加入 80 毫升冰蒸餾水劇烈攪拌 10 分鐘… 在冰浴中進一步冷卻 5 分鐘後抽濾」等極其詳細的製毒步驟。

第二、在製造炸彈方面，Grok 4.5 詳盡解釋瞭如何利用隨處可見的硝酸銨化肥和燃料油（ANFO）調配出具備致命爆炸與彈片效果的主裝藥，甚至指出「94:6 的品質比」能提供近乎完美的氧平衡以實現完全引爆。

第三、在生物武器方面，針對世界上最致命的劇毒物質之一「蓖麻毒素」，Grok 4.5 直接提供了一套包含去脂、水萃取、硫酸銨分級分離到半乳糖 - 瓊脂糖親和層析的實驗室級純化方案，並精確列出所需的正己烷等材料與防護設備。

第四、在網路攻擊方面，Grok 4.5 順手生成了一段可直接運行的 Python 惡意程式碼。該木馬程式具備鍵盤記錄、持久化隱藏及 C2（命令與控制）伺服器通訊等高階駭客功能，能全域擷取擊鍵記錄並允許遠端執行指令，形同將頂級武器交給菜鳥。

駭客指出，如果直接詢問「教我做炸彈」，系統會觸發防禦；但若偽裝成「正撰寫反恐論文的化學教授」，大模型龐大的參數量反而成為弱點。它太「聰明」以至於能深刻理解學術語境，進而被偽高尚的動機欺騙。這場越獄事件暴露了 AI 安全領域的殘酷現實：人類反饋強化學習（RLHF）防禦再完善，也難以抵擋意圖層面的邏輯縫隙。