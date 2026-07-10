鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為14.02元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.66元，最低估值0.42元，預估目標價為14.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.66(0.66)
|0.78
|0.99
|最低值
|0.42(0.42)
|0.54
|0.61
|平均值
|0.53(0.53)
|0.65
|0.78
|中位數
|0.53(0.52)
|0.66
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|40.98億
|47.02億
|53.72億
|最低值
|35.69億
|39.16億
|42.09億
|平均值
|37.48億
|41.61億
|45.72億
|中位數
|37.41億
|41.39億
|45.19億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.38
|0.68
|0.81
|0.80
|0.58
|營業收入
|28.78億
|30.60億
|33.72億
|38.50億
|38.02億
詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為13.27元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為13.44元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADRRDY-US的目標價調降至13.44元，幅度約4.58%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估上修至0.29元，預估目標價為28.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇