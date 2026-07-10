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鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為14.02元

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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.66元，最低估值0.42元，預估目標價為14.02元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值0.66(0.66)0.780.99
最低值0.42(0.42)0.540.61
平均值0.53(0.53)0.650.78
中位數0.53(0.52)0.660.76

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值40.98億47.02億53.72億
最低值35.69億39.16億42.09億
平均值37.48億41.61億45.72億
中位數37.41億41.39億45.19億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.380.680.810.800.58
營業收入28.78億30.60億33.72億38.50億38.02億

詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRDY

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