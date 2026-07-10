鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為102.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.6元，其中最高估值2.72元，最低估值2.42元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.72(2.72)
|3.36
|3.89
|3.88
|最低值
|2.42(2.42)
|2.68
|3.26
|3.72
|平均值
|2.58(2.56)
|2.98
|3.46
|3.8
|中位數
|2.6(2.56)
|3
|3.42
|3.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|74.52億
|91.31億
|105.33億
|107.46億
|最低值
|68.26億
|74.63億
|88.35億
|99.17億
|平均值
|71.56億
|81.55億
|95.00億
|103.31億
|中位數
|71.95億
|81.36億
|93.56億
|103.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.82
|0.95
|1.43
|1.75
|2.23
|營業收入
|29.75億
|41.85億
|78.56億
|93.91億
|104.28億
詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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