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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)EPS預估上修至2.6元，預估目標價為102.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.56元上修至2.6元，其中最高估值2.72元，最低估值2.42元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.72(2.72)3.363.893.88
最低值2.42(2.42)2.683.263.72
平均值2.58(2.56)2.983.463.8
中位數2.6(2.56)33.423.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值74.52億91.31億105.33億107.46億
最低值68.26億74.63億88.35億99.17億
平均值71.56億81.55億95.00億103.31億
中位數71.95億81.36億93.56億103.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.820.951.431.752.23
營業收入29.75億41.85億78.56億93.91億104.28億

詳細資訊請看美股內頁：
Interactive Brokers Group Inc - Class A(IBKR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIBKR

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Interactive Brokers Group Inc - Class A94.8309-0.47%

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