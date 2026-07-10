鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至2.74元，預估目標價為30.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景順(IVZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.67元上修至2.74元，其中最高估值2.95元，最低估值2.55元，預估目標價為30.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.95(2.95)3.453.823.71
最低值2.55(2.48)2.913.173.51
平均值2.73(2.68)3.153.573.61
中位數2.74(2.67)3.183.623.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值55.24億60.33億56.37億58.91億
最低值50.52億53.39億55.96億58.45億
平均值53.07億57.10億56.17億58.68億
中位數53.63億57.93億56.17億58.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.991.49-0.731.18-1.60
營業收入70.09億59.22億55.40億60.09億64.45億

詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSIVZ

相關行情

台股首頁我要存股
景順29.18+1.99%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty