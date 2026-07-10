鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至2.74元，預估目標價為30.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對景順(IVZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.67元上修至2.74元，其中最高估值2.95元，最低估值2.55元，預估目標價為30.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.95(2.95)
|3.45
|3.82
|3.71
|最低值
|2.55(2.48)
|2.91
|3.17
|3.51
|平均值
|2.73(2.68)
|3.15
|3.57
|3.61
|中位數
|2.74(2.67)
|3.18
|3.62
|3.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|55.24億
|60.33億
|56.37億
|58.91億
|最低值
|50.52億
|53.39億
|55.96億
|58.45億
|平均值
|53.07億
|57.10億
|56.17億
|58.68億
|中位數
|53.63億
|57.93億
|56.17億
|58.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.99
|1.49
|-0.73
|1.18
|-1.60
|營業收入
|70.09億
|59.22億
|55.40億
|60.09億
|64.45億
詳細資訊請看美股內頁：
景順(IVZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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