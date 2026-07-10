鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過18.77億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%

鉅亨網新聞中心 2026-07-10 17:15

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：DEXE(DEXE)24小時跌幅17.2%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。

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近一週漲幅：Bonk(BONK)近一週漲幅16.5%；ARPA(ARPA)近一週漲幅15.4%；DODO(DODO)近一週漲幅14.9%。