營收速報 - 共信-KY(6617)6月營收451萬元年增率高達70％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為2,179萬元，累計年增率33.1%。
最新價為110元，近5日股價上漲30.64%，相關生技醫療股價指數上漲3.95%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+341 張
- 外資買賣超：+343 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|451萬
|70%
|2%
|26/5
|443萬
|68%
|18%
|26/4
|375萬
|8%
|21%
|26/3
|309萬
|11%
|11%
|26/2
|278萬
|13%
|-14%
|26/1
|324萬
|36%
|-8%
共信-KY(6617-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌消融新藥。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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