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營收速報 - 共信-KY(6617)6月營收451萬元年增率高達70％

鉅亨網新聞中心

共信-KY(6617-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣451萬元，年增率70%，月增率1.78%。

今年1-6月累計營收為2,179萬元，累計年增率33.1%。

最新價為110元，近5日股價上漲30.64%，相關生技醫療股價指數上漲3.95%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+341 張
  • 外資買賣超：+343 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 451萬 70% 2%
26/5 443萬 68% 18%
26/4 375萬 8% 21%
26/3 309萬 11% 11%
26/2 278萬 13% -14%
26/1 324萬 36% -8%

共信-KY(6617-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為抗癌消融新藥。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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