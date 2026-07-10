〈熱門股〉鈺創6月營收飆新高 單周逆勢大漲2成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-10 13:50

鈺創 (5351-TW) 本周公布 6 月營收，達 19.03 億元，創下單月歷史新高，月增 14.4%，年增 657.48%，累計上半年營收達 76.34 億元，已是過去兩年 (2024、2023 年) 的總和，顯現 DRAM 漲價效益相當顯著，也帶動本周股價逆勢大漲 20.05%。

鈺創科技董事長盧超群。(鉅亨網資料照)

鈺創第二季營收 48.99 億元，季增 79.08%，年增 557.79%，累計上半年營收 76.34 億元，年增 456.48%；鈺創受惠 DDR4、NAND Flash、eMMC 等需求強勁，加上價格延續上漲趨勢，6 月、第二季及上半年營收全面改寫歷史新高。

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市場普遍預期，由於 AI 快速發展，記憶體產業已出現結構性轉變，預期 DRAM、Flash 將一路缺到明年底，甚至看到 2028 年都難以緩解，有助記憶體產業的高獲利情況將延續，台廠也可望跟著受惠。