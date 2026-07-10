鉅亨網新聞中心
1. 外資累計賣超 5 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、中石化 (1314-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、群創 (3481-TW)、中石化 (1314-TW)、元大台灣50 (0050-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
中石化 (1314-TW)、台泥 (1101-TW)、台化 (1326-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、新纖 (1409-TW)
5. 外資當日 (09) 賣超的股票
中石化 (1314-TW)、台泥 (1101-TW)、台化 (1326-TW)、台塑 (1301-TW)、華航 (2610-TW)
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