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外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計賣超 5 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、主動復華未來50 (00991A-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、和桐 (1714-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
主動統一升級50 (00403A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣50 (0050-TW)


5. 外資當日 (08) 賣超的股票
中石化 (1314-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
 


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群創65.2+1.56%
和桐17.75-5.84%
友達29.55+0.68%
中石化9.7-0.72%
主動統一台股增長29.75-0.30%
主動統一升級5010.41-0.38%
主動統一全球創新19.15-2.40%
元大台灣50106.05-0.14%
主動復華未來5019.1-0.10%
復華台灣科技優息29.97-1.54%

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#指標剛跌破

中強短弱
和桐

80.77%

勝率
中強短弱
友達

77.27%

勝率
中強短弱
群創

80%

勝率

#偏弱機會股

中強短弱
和桐

80.77%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
和桐

80.77%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
和桐

80.77%

勝率

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