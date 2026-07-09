金正恩下令擴大核武戰力 北韓加速核武與海軍現代化

鉅亨網編譯許家華 2026-07-10 07:00

北韓官媒《朝中社》(KCNA)11 日報導，北韓最高領導人金正恩主持勞動黨中央軍事委員會擴大會議，決定採取措施，進一步從「數量」與「品質」兩方面擴充國家核武力量，同時推動軍事現代化，加快作戰系統、情報能力及海軍基礎建設升級。分析認為，這是北韓近期持續強化核武與海軍戰力政策的最新一步，也將進一步升高朝鮮半島及東北亞安全緊張情勢。

（圖：Shutterstock)

根據《朝中社》報導，這場擴大會議於 10 日舉行，由金正恩主持。金正恩表示，北韓的安全以及真正的和平，只能透過建立一支足以掌控所有威脅的強大軍隊來保障，因此軍隊現代化建設必須持續推進。

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會議通過多項軍事建設計畫，包括更新各類作戰系統的技術基礎設施、擴充並強化核武力量、推動軍事基地標準化、專業化與現代化建設。同時，會議也要求擴大北韓軍事情報機構「偵察總局」的職能，以提升戰略偵察及情報蒐集能力。

此外，會議也討論興建現代化海軍基地及提升造船廠產能。《朝中社》指出，相關規劃反映北韓海軍地位與角色正出現重大轉變，未來將成為軍事發展的重要支柱。

這項宣布延續北韓近幾個月持續推動核武與海軍建設的政策方向。日前金正恩才視察新修復完成的 5,000 噸級驅逐艦「姜健號」(Kang Kon) 武器測試，親自監督具備核打擊能力的巡弋飛彈、艦砲、自動機砲及電子作戰系統測試，並下令該艦須在兩個月內正式服役。

今年 6 月，北韓也正式服役首艘 5,000 噸級驅逐艦「崔賢號」(Choe Hyon)，並宣布未來每年建造兩艘同級軍艦，同時計畫發展 1 萬噸級大型驅逐艦及具核打擊能力的海軍戰力，顯示平壤正逐步將核武部署由陸基飛彈擴展至海上平台。

除了海軍建設外，金正恩近月也多次公開要求大幅增加核武能力。6 月召開的勞動黨中央委員會全體會議中，他曾要求進一步擴充核武庫，甚至提出以「超越世界」為目標持續增加核武資產，並形容核武力量是維護國家軍事主權與戰略嚇阻的核心支柱。

另一方面，北韓本月稍早再次重申，其擁核國地位「不可逆轉」，拒絕美國、日本及南韓持續要求北韓放棄核武的立場，並批評美日韓持續推動軍事合作，加深區域對立。