鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-08 18:37

中共中央總書記、國家主席習近平 8 日（周一）下午在平壤錦繡山迎賓館同北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。

習近平會金正恩，提出兩國關係四點意見。（圖：新華社）

據《新華社》報導，習近平表示，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視兩國傳統友好的立場不會改變，對金正恩領導北韓社會主義事業的支持不會改變，維護雙方共同利益和良好戰略環境的決心不會改變。

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習近平就發展兩國關係提出四點意見：

第一，堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基。最高領導人戰略引領是兩國關係的最大優勢。他願同金正恩保持密切戰略溝通，引領兩國關係不斷邁向新高度。

第二，堅持以為民造福為目標，提升務實合作水準。中方願同北韓加強發展戰略對接，擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等合作，更好造福兩國人民。雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復營運為契機，擴大人員往來，實現雙向奔赴。

第三，堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶。兩國用鮮血凝成的傳統友誼是兩國人民共同的寶貴財富。中方願同北韓一道，共同維護好、管理好志願軍烈士紀念設施，展開富有特色的革命傳統教育、青少年思想教育，傳承好兩國紅色基因和傳統友誼。

第四，堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵。面對人類向何處去這一重大課題，他提出建構人類命運共同體理念和四大全球倡議，希望推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展，得到國際社會廣泛支持和積極響應。