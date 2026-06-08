鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-08 13:21

據中國中央電視台報導，中國國家主席習近平在當地時間 8 日（周一）中午許乘機飛抵平壤，開始對北韓進行兩天國是訪問。

這是習近平時隔 7 年再次訪問北韓，也是兩國領袖自去年 9 月藉中國抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念活動之機見面後，時隔 9 個月再次會面。

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北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩和夫人李雪主到機場迎接。習近平和夫人彭麗媛步出艙門，走下舷梯。金正恩與習近平熱情握手。北韓少年兒童向習近平和夫人彭麗媛獻花。

中國駐北韓大使王亞軍也到機場迎接。蔡奇、王毅等陪同人員同機抵達。

據《新華社》報導，金正恩在平壤金日成廣場為習近平舉行盛大歡迎儀式。金日成廣場正中懸掛兩黨兩國最高領導人巨幅肖像，兩旁以雙語書寫的「朝中友誼萬古長青」、「牢不可破的朝中友誼團結萬歲」標語格外醒目。

習近平和彭麗媛乘車抵達時，馬隊騎兵列隊迎接，軍樂團奏歡迎曲。金正恩和李雪主在廣場迎接。習近平夫婦和金正恩夫婦分別同對方陪同人員握手致意。兩黨兩國最高領導人共同登上檢閱台，軍樂團奏兩國國歌，鳴放禮炮 21 響。

習近平在金正恩陪同下，檢閱北韓人民軍三軍儀仗隊，儀仗隊員用北韓語高呼「祝習近平同志身體健康」。此後，習近平同金正恩一起觀看分列式。

平壤各界群眾和少年兒童身著節日盛裝，手持旗幟、鮮花和氣球，高喊兩國友好口號，以熱烈掌聲和歡呼聲向中國貴賓表達最誠摯歡迎。習近平和金正恩沿著紅毯前行，向歡迎群眾和少年兒童揮手致意。