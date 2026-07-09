鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估下修至0.76元，預估目標價為140.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.76元，其中最高估值1.44元，最低估值0.65元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.44(1.44)
|3.22
|5
|7.95
|最低值
|0.65(0.68)
|1.06
|1.55
|3
|平均值
|0.87(0.9)
|1.67
|2.82
|5.87
|中位數
|0.76(0.83)
|1.58
|2.45
|5.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.46億
|50.17億
|69.71億
|91.05億
|最低值
|27.59億
|33.11億
|40.30億
|63.59億
|平均值
|30.58億
|40.67億
|53.66億
|75.65億
|中位數
|30.27億
|40.62億
|53.64億
|73.98億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|-0.29
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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