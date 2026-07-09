鉅亨速報

營收速報 - 洋基工程(6691)6月營收44.40億元年增率高達115.19％

鉅亨網新聞中心

洋基工程(6691-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣44.40億元，年增率115.19%，月增率15.75%。

今年1-6月累計營收為181.11億元，累計年增率84.29%。

最新價為708元，近5日股價下跌-4.67%，相關其他電子下跌-6.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-890 張
  • 外資買賣超：-2519 張
  • 投信買賣超：+1647 張
  • 自營商買賣超：-18 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 44.40億 115% 16%
26/5 38.36億 82% 34%
26/4 28.59億 67% 2%
26/3 28.08億 113% 56%
26/2 18.02億 37% -24%
26/1 23.67億 80% -24%

洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收洋基工程

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣32.178+0.46%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty