營收速報 - 洋基工程(6691)6月營收44.40億元年增率高達115.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為181.11億元，累計年增率84.29%。
最新價為708元，近5日股價下跌-4.67%，相關其他電子下跌-6.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-890 張
- 外資買賣超：-2519 張
- 投信買賣超：+1647 張
- 自營商買賣超：-18 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|44.40億
|115%
|16%
|26/5
|38.36億
|82%
|34%
|26/4
|28.59億
|67%
|2%
|26/3
|28.08億
|113%
|56%
|26/2
|18.02億
|37%
|-24%
|26/1
|23.67億
|80%
|-24%
洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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