鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過15.59億美元，BETA(BETA)24小時漲幅達64%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,872.05美元，24小時漲跌幅+1.60%；以太幣(ETH)現報價格1,752.58美元，24小時漲跌幅+1.11%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達15.59億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達11.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.32億美元。
24小時漲幅：BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%；ATA(ATA)24小時漲幅53.8%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；EGLD(EGLD)24小時跌幅19.5%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%。
近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅24.6%；DODO(DODO)近一週漲幅15.9%；FET(FET)近一週漲幅10.4%。
近一週跌幅：TLM(TLM)近一週跌幅60.1%；ether.fi(ETHFI)近一週跌幅24.3%；yearn.finance(YFI)近一週跌幅22.9%。
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