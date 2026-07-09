盤後速報 - 廣達(2382)下週(7月16日)除息15.6元，預估參考價357.9元
鉅亨網新聞中心
廣達(2382-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.6元。
以今日(7月9日)收盤價373.50元計算，預估參考價為357.9元，息值合計為15.6元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
廣達(2382-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。近5日股價上漲1.34%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|373.50
|15.6
|4.18%
|0.0
|2025/06/30
|285.5
|13.0
|4.55%
|0.0
|2024/04/12
|284.5
|9.0
|3.16%
|0.0
|2023/04/14
|89.3
|6.0
|6.72%
|0.0
|2022/08/01
|84.6
|6.6
|7.8%
|0.0
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