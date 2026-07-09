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盤後速報 - 廣達(2382)下週(7月16日)除息15.6元，預估參考價357.9元

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廣達(2382-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15.6元。

以今日(7月9日)收盤價373.50元計算，預估參考價為357.9元，息值合計為15.6元，股息殖利率4.18%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

廣達(2382-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。近5日股價上漲1.34%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 373.50 15.6 4.18% 0.0
2025/06/30 285.5 13.0 4.55% 0.0
2024/04/12 284.5 9.0 3.16% 0.0
2023/04/14 89.3 6.0 6.72% 0.0
2022/08/01 84.6 6.6 7.8% 0.0

文章標籤

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