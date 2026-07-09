營收速報 - 皇昌(2543)6月營收19.54億元年增率高達105.33％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為77.44億元，累計年增率54.81%。
最新價為38.8元，近5日股價上漲1.04%，相關建材營造下跌-0.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+77 張
- 外資買賣超：+92 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|19.54億
|105%
|26%
|26/5
|15.48億
|86%
|16%
|26/4
|13.40億
|62%
|13%
|26/3
|11.89億
|20%
|77%
|26/2
|6.71億
|6%
|-36%
|26/1
|10.42億
|35%
|-20%
皇昌(2543-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木建築工程之承攬業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 光洋科(1785)6月營收46.08億元年增率高達70.84％
- 營收速報 - 榮星(1617)6月營收3.76億元年增率高達39.58％
- 為AI晶片降本解套！SPHBM4新標準正式發布：砍75%引腳、捨矽中介層 速度提高300%
- AI獨撐大局！上修台灣2026年GDP成長至8.2% 傳產復甦緩慢
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇