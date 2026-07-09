鉅亨速報

營收速報 - 皇昌(2543)6月營收19.54億元年增率高達105.33％

鉅亨網新聞中心

皇昌(2543-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣19.54億元，年增率105.33%，月增率26.2%。

今年1-6月累計營收為77.44億元，累計年增率54.81%。

最新價為38.8元，近5日股價上漲1.04%，相關建材營造下跌-0.1%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+77 張
  • 外資買賣超：+92 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 19.54億 105% 26%
26/5 15.48億 86% 16%
26/4 13.40億 62% 13%
26/3 11.89億 20% 77%
26/2 6.71億 6% -36%
26/1 10.42億 35% -20%

皇昌(2543-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為土木建築工程之承攬業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報6月營收皇昌

相關行情

台股首頁我要存股
皇昌38.8+0.26%
美元/台幣32.178+0.46%

鉅亨贏指標

了解更多

#穩定獲利股

偏弱
皇昌

90.91%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty