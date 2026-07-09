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盤中速報 - 深證成指上漲298.17點至15237.8967點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間09日01:52，深證成指上漲298.17點（或2%），暫報15237.90點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7.32%
  • 近 1 月：+0.8%
  • 近 3 月：+6.39%
  • 近 6 月：+7.02%
  • 今年以來：+10.46%

焦點個股


可燃冰概念領漲+3.80%。其中 潛能恆信(300191-CN) 上漲 10.35% ; 新錦動力(300157-CN) 上漲 7.76% ; 泰山石油(000554-CN) 上漲 5.93% 。

比亞迪概念概念領漲+2.38%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 2.98% ; 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指可燃冰比亞迪概念

相關行情

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潛能恆信28.95+7.34%
新錦動力3.82+5.82%
泰山石油6.17+4.58%
TCL科技5.26+4.37%

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