盤中速報 - 深證成指上漲298.17點至15237.8967點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日01:52，深證成指上漲298.17點（或2%），暫報15237.90點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.32%
- 近 1 月：+0.8%
- 近 3 月：+6.39%
- 近 6 月：+7.02%
- 今年以來：+10.46%
焦點個股
可燃冰概念領漲+3.80%。其中 潛能恆信(300191-CN) 上漲 10.35% ; 新錦動力(300157-CN) 上漲 7.76% ; 泰山石油(000554-CN) 上漲 5.93% 。
比亞迪概念概念領漲+2.38%。其中 TCL科技(000100-CN) 上漲 2.98% ; 。
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