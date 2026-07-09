〈焦點股〉東方風能取得長期運維合約 急拉漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東方風能 (7786-TW) 與允能風電完成簽署雲林離岸風場 CTV(人員運輸船) 長期運維合約，進一步擴大台灣離岸風場的運維版圖，激勵東方風能於午盤急拉，大漲逾半根停板。
東方風能今天早盤以 131 元開高後，一度翻黑跌至 128 元，隨後於平盤附近震盪，近午盤時急拉走揚，最高漲至 137 元，大漲逾半根停板，成交量超過 400 張。
東方風能說明，允能雲林離岸風場由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團，以及日商双日株式會社共同投資開發，已在 2025 年 7 月正式商轉，裝置容量達 640MW，80 座風機也完成併網運轉。風場每年可供應約 24 億度的綠色電力，滿足超過 60 萬戶家庭用電需求，並支應雲林縣非工業用電需求。
東方風能除積極拓展 AI 海底通訊海纜專案、北歐、南非、東南亞離岸天然氣等市場，隨著今年底至 2028 年，將有 5 艘大型工程船舶陸續交付並投入營運，可望進一步提升高毛利業務比重。
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