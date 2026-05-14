東方風能Q1每股純益1.2元 海事工程與通訊海纜助攻下半年營運
鉅亨網記者劉玟妤 台北
東方風能 (7786-TW) 公告第一季財報，第一季營收 17.73 億元，稅後純益 2.11 億元，每股純益 2.1 元。展望後市，東方風能指出，隨著海事工程進入施工高峰，加上通訊海纜專案也同步進入認列高峰，為營運挹注動能。
東方風能第一季營收 17.73 億元，季減 14.1%，年增 53.77%；毛利率 19.8%，季減 2.1 個百分點，年減 5.7 個百分點；營益率 15.79%，季減 2.18 個百分點，年減 4.5 個百分點；稅後純益 2.11 億元，季減 39.54%，年減 18.85%，每股純益 1.2 元。
東方風能指出，第一季受惠離岸風場工程需求優於預期，加上通訊海纜專案依完工比例法認列收入，帶動營收年增逾 5 成。不過因布纜船進行改裝升級，影響高毛利船舶稼動率，使得第一季毛利率衰退。
展望後市，東方風能表示，隨著海事工程進入施工高峰，船隊將全面投入營運，改裝後布纜船將投入高附加價值專案，毛利率可望回升至去年高檔水準。同時，通訊海纜專案進入主要認列階段，並預計於第三季完成建置，可望挹注下半年營運。
東方風能進一步提到，新造 5 艘大型工程船舶將於 2026 年底至 2028 年間陸續加入，船隊規模與服務量能將進一步擴大，高毛利業務比重也將提高。隨著產能擴張與深化全球布局，預期 2027 至 2029 年規模經濟效益將逐漸顯現，有望帶動獲利成長。
東風風能聚焦離岸風電、天然氣能源及通訊海纜三大戰略版圖。離岸風電長期運維合約能見度看至 2047 年；天然氣能源業務預計今年底切入歐洲市場；通訊海纜則受惠 AI 資料中心、高速傳輸與跨境算力需求快速成長，將成為下一階段重要成長動能。
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