東方風能工程船完成台電離岸二期海纜工程 進軍歐洲攻天然氣商機

鉅亨網記者劉玟妤 台中 2026-07-23 12:44

東方風能 (7786-TW) 今 (23) 日指出，旗下布纜工程船東方海威已完成台電離岸風電二期海纜建置工程。此外，東方風能與挪威海事工程承包商 DeepOcean 簽署 6 年期合作合約，將於本周日 (26 日) 啟航前往歐洲，預計第四季抵達，正式拓展歐州市場。

東方風能工程船「東方海威」完成台電離岸二期海纜工程，進軍歐洲市場攻天然氣商機。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

東方風能說明，東方海威為亞洲高規格海纜工程船之一，船長 130 公尺、船寬 25 公尺，最大作業水深可達 3000 公尺，配備 DP3 動態定位系統及 250 噸補償式吊車，結合模組化設計與多元工程能力，可在複雜海況下執行高精度海事工程，包括海底電纜鋪設與維修、海底管線施工、ROV(水下遙控載具) 作業，以及離岸能源基礎建設等。

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執行長陳柏霖表示，東方風能今年 5 月開始施工台電離岸風電二期的布纜工程，歷時約 2 個多月完工。他並指出，由於東方風能擁有自己的高規格海纜工程船以及管理執行團隊，成為首度由台灣本土廠商完工的業者。

另外，東方風能已與挪威海事工程承包商 DeepOcean 簽署 6 年期合作合約，拓展歐洲市場。未來東方海威將參與北海地區包括挪威、德國與英國等地的離岸風電、油氣開發及海底基礎建設大型工程。