鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至7.74元，預估目標價為69.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.97元下修至7.74元，其中最高估值10.99元，最低估值4.4元，預估目標價為69.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.99(10.99)
|11.4
|12.52
|8.02
|最低值
|4.4(4.4)
|5.45
|4.78
|7.21
|平均值
|7.98(8.02)
|7.78
|8.49
|7.62
|中位數
|7.74(7.97)
|7.4
|7.97
|7.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|107.51億
|106.96億
|105.56億
|98.52億
|最低值
|64.88億
|70.89億
|77.73億
|78.85億
|平均值
|93.50億
|90.20億
|91.93億
|88.42億
|中位數
|94.94億
|92.60億
|96.50億
|87.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|4.78
|營業收入
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
|87.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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