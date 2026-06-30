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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)EPS預估下修至1.62元，預估目標價為30.27元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.62元，其中最高估值1.99元，最低估值1.1元，預估目標價為30.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.99(1.99)2.892.542.96
最低值1.1(1.1)1.411.161.34
平均值1.61(1.62)2.071.82.16
中位數1.62(1.65)2.11.742.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值32.82億38.48億40.70億43.15億
最低值27.00億30.18億29.29億31.00億
平均值29.68億34.08億32.86億37.57億
中位數29.49億33.90億32.97億38.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.930.270.220.201.44
營業收入15.11億14.76億16.84億19.86億21.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Hudbay Minerals Inc.(HBM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHBM

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Hudbay Minerals Inc.23.67-0.04%

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